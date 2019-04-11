Россия в 80% случаев использует данные зарубежных метеоспутников

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные спутники поставляют для России более 80% общих метеорологических данных, в связи с чем РФ необходима своя группировка аналогичных аппаратов. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"В настоящее время российская группировка метеорологических спутников состоит из трех аппаратов, функционирующих с ограничениями, из-за чего более 80% спутниковых метеорологических данных мы вынуждены брать у иностранных коллег", - сказал он.



По словам министра, России необходима своя группировка спутников, чтобы избежать зависимости от других стран.



"Мы занимаемся ее разработкой совместно с Росгидрометом и Роскосмосом. Однако в силу разных причин запуск спутников постоянно переносится, что отодвигает срок создания полноценной группировки", - добавил Кобылкин.

