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Россия в 80% случаев использует данные зарубежных метеоспутников

11:32 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные спутники поставляют для России более 80% общих метеорологических данных, в связи с чем РФ необходима своя группировка аналогичных аппаратов. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"В настоящее время российская группировка метеорологических спутников состоит из трех аппаратов, функционирующих с ограничениями, из-за чего более 80% спутниковых метеорологических данных мы вынуждены брать у иностранных коллег", - сказал он.

По словам министра, России необходима своя группировка спутников, чтобы избежать зависимости от других стран.

"Мы занимаемся ее разработкой совместно с Росгидрометом и Роскосмосом. Однако в силу разных причин запуск спутников постоянно переносится, что отодвигает срок создания полноценной группировки", - добавил Кобылкин.

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