Почти 40% украинцев ожидают фальсификаций во втором туре выборов - опрос
12:05 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 40% граждан Украины считают, что во втором туре выборов президента страны будут значительные фальсификации. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
"39% опрошенных отметили, что ожидают значительных фальсификаций во втором туре выборов 21 апреля 2019 года. 37% считают, что фальсификации будут незначительными, и только 14% вообще не ожидают никаких фальсификаций", - сказано в сообщении. Больше всего фальсификаций ожидают жители южных и восточных регионов Украины.
Между тем 82% опрошенных отметили, что не сталкивались лично с фактами подкупа во время этой президентской избирательной кампании. Однако 17% сказали, что имели такой опыт (8% - лично, 9% - слышали об этом от близких и знакомых).
Опрос проводился с 5 по 10 апреля, возраст аудитории составил от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего в опросе приняло участие 3 тыс. человек, погрешность результатов составляет не более 1,8%.
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