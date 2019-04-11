Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ жителям республики
12:32 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Чечни отменил в четверг решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики, передает из зала суда корреспондент ТАСС.
"Частично удовлетворить иск", - сказал председательствующий судья. Апелляцию рассматривала коллегия в составе трех судей.
Заводской районный суд Грозного в январе 2019 года по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд рублей. В прокуратуре посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу на это решение.
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