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Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ жителям республики

12:32 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Чечни отменил в четверг решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики, передает из зала суда корреспондент ТАСС.

"Частично удовлетворить иск", - сказал председательствующий судья. Апелляцию рассматривала коллегия в составе трех судей.

Заводской районный суд Грозного в январе 2019 года по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд рублей. В прокуратуре посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу на это решение.

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