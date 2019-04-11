Омар аль-Башир и его соратники находятся под домашним арестом - экс-премьер Судана

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Судана Омар аль-Башир и члены его окружения находятся под домашним арестом. Об этом в четверг заявил телеканалу "Аль-Хадас" бывший премьер- министр Судана Садык аль-Махди.

"Аль-Башир и другие члены руководства находятся под домашним арестом", - приводит телеканал слова аль-Махди.

