Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему грозит смертная казнь - президент Эквадора
13:32 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эквадор получил от Великобритании гарантии того, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, который был задержан в четверг лондонской полицией, не будет экстрадирован в государство, в котором ему будет грозить смертная казнь. Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено.
"В соответствии с нашей приверженностью соблюдению прав человека и международного права, я потребовал от Великобритании гарантий, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Британское правительство в письменном виде подтвердило это в соответствии со своими правилами", - приводит его слова агентство Рейтер.
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