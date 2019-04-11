Прокуроры добились переливания крови ребенку верующих родителей-отказников
14:00 11.04.2019
В прокуратуру Октябрьского района г. Ростова-на-Дону поступила информация из НИИ акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России о факте отказа законных представителей несовершеннолетнего ребенка от оказания неотложного медицинского вмешательства по переливанию компонентов крови.
Установлено, что в отделение детей грудного возраста медицинского учреждения поступила 1,5 месячная девочка с многочисленными диагнозами. Консилиумом врачей больницы определено состояние ребенка как очень тяжелое, в связи с чем имелась необходимость в переливании крови по жизненным показаниям. Однако законные представители несовершеннолетней в письменной форме отказались от переливания крови и её компонентов по религиозным соображениям, что и послужило поводом для обращения медиков в прокуратуру района.
В день обращения прокуратурой района направлено административное исковое заявление в суд с требованием разрешить осуществить медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетней по переливанию препаратов крови и ее компонентов.
Суд удовлетворил требование прокуратуры, ребенку оказана необходимая медицинская помощь. prokuror-rostov.ru
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