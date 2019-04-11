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НОВОСТИ

Ряд компонентов для С-400 может производиться в Турции - Песков

14:12 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отдельные компоненты для комплекса С-400, согласно договоренностям Москвы и Анкары, могут производиться в Турции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Речи о комплексном производстве всех узлов С-400 не идет и идти не может. Это новые виды вооружений. Но о производстве каких-то компонентов, сегментарно, безусловно, речь может идти", - сказал он.

Песков уточнил, что речь идет о таком совместном производстве на территории Турции.

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