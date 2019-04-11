Арест Ассанжа Сноуден назвал "черным днем свободы прессы"
14:32 11.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Эдвард Сноуден назвал арест Ассанжа в Британии «чёрным днём свободы прессы». Бывший сотрудник американских спецслужб написал в Twitter, что теперь критики основателя WikiLeaks могут радоваться.
«Кадры того, как посол Эквадора приглашает тайную полицию Великобритании в посольство, чтобы вывести издателя материалов, получивших премию, из здания посольства, попадут в учебники истории», — написал Сноуден в микроблоге.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан сегодня в посольстве Эквадора в Лондоне. В ближайшее время он будет находиться в полицейском участке. Президент Эквадора заявил, что Ассанжу отказано в убежище. Говорит Москва
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