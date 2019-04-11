Экс-президент Эквадора, предоставивший Ассанжу убежище, назвал Морено предателем
15:12 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа (2007-2017) считает предательством решение действующего главы государства Ленина Морено об отказе в убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Такое мнение политик выразил в четверг в своем "Твиттере".
"Ленин Морено продемонстрировал всему миру свою человеческую нищету, отдав Ассанжа, который также является гражданином Эквадора, в руки британской полиции. Морено - самый большой предатель в истории Эквадора и Латинской Америки", - заявил Корреа, который в 2012 году предоставил журналисту убежище на территории посольства республики в Лондоне.
НОВОСТИ
- 16:00 11.04.2019
- Министр обороны Судана объявил об аресте президента и о роспуске правительства
- 15:32 11.04.2019
- Нигерийская армия ради проведения операции выгнала всех жителей одного из городов
- 15:00 11.04.2019
- Порошенко рассчитывает в случае поражения на выборах стать евродепутатом
- 14:32 11.04.2019
- Арест Ассанжа Сноуден назвал "черным днем свободы прессы"
- 14:12 11.04.2019
- Ряд компонентов для С-400 может производиться в Турции - Песков
- 14:00 11.04.2019
- Прокуроры добились переливания крови ребенку верующих родителей-отказников
- 13:32 11.04.2019
- Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему грозит смертная казнь - президент Эквадора
- 13:20 11.04.2019
- Омар аль-Башир и его соратники находятся под домашним арестом - экс-премьер Судана
- 13:05 11.04.2019
- ВС Италии постановил, что внешность в делах об изнасиловании не важна
- 12:58 11.04.2019
- Джулиан Ассанж задержан сотрудниками полиции в посольстве Эквадора
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать