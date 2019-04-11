Экс-президент Эквадора, предоставивший Ассанжу убежище, назвал Морено предателем

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа (2007-2017) считает предательством решение действующего главы государства Ленина Морено об отказе в убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Такое мнение политик выразил в четверг в своем "Твиттере".

"Ленин Морено продемонстрировал всему миру свою человеческую нищету, отдав Ассанжа, который также является гражданином Эквадора, в руки британской полиции. Морено - самый большой предатель в истории Эквадора и Латинской Америки", - заявил Корреа, который в 2012 году предоставил журналисту убежище на территории посольства республики в Лондоне.

