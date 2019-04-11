Министр обороны Судана объявил об аресте президента и о роспуске правительства

16:00 Источник: Эхо Москвы

Министр обороны Судана объявил об аресте президента страны и о роспуске правительства. «Я объявляю о смене режима и об аресте ее главы», — сказал он в телевизионном обращении.

Править страной в ближайшие два года будет военный совет. Кроме того, вводится чрезвычайное положение.



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