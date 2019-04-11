Опрос показал лидерство Зеленского перед вторым туром выборов на Украине

16:12 Источник: Газета.Ru

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Согласно исследованию, во втором туре Зеленский наберет 61% голосов, а Порошенко — только 24%. Еще 15% респондентов в настоящее время не определились со своим выбором.



Опрос проводился с 5 по 10 апреля в разных регионах страны, в нем приняли участие три тысячи совершеннолетних украинцев. Газета.Ru

