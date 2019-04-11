Московский кредитный банк с начала года выпустил облигаций на 170 млрд рублей

16:26

Московский кредитный банк (МКБ) крайне активно начал 2019 год. За первые три с небольшим месяцев компания выпустила облигаций на 170 млрд руб., а с начала апреля разместила облигаций на 43 млрд руб.Например, 1 апреля была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «НК «Роснефть» общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. и офертой через 5 лет. 5 апреля закрыты книги заявок на приобретение облигаций ФГУП «Почта России» общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей и офертой через 3 года и на приобретение облигаций АО «РОСНАНО» общей номинальной стоимостью 13,4 млрд руб. и сроком обращения 9 лет. А уже 10 апреля были успешно закрыты книги заявок на приобретение облигаций ООО «ИКС 5 Финанс» общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. и сроком обращения 3 года и на приобретение облигаций «Газпромбанка», общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. и сроком обращения 3 года.«Банк вошел по итогам первого квартала в топ-5 организаторов облигационных займов Cbonds, – отметил заместитель председателя правления Московского кредитного банка Олег Борунов. – Рыночная ситуация говорит о возможности дальнейшего роста количества первичных размещений».