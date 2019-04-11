Из-за ролика, в котором Зеленского сбивает грузовик, на Украине завели уголовное дело
17:12 11.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Украине завели уголовное дело в связи с роликом, в котором Зеленского сбивает грузовик. Полицейские проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидата в президенты, сообщила пресс-служба МВД Украины.
После мониторинга социальных сетей полицейские подтвердили факт распространения видеоролика с Зеленским и грузовиком. Предстоит установить, кто причастен к его заказу, изготовлению и распространению.
Ранее штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обвинил команду Петра Порошенко в публикации в интернете ролика, в котором лидера первого тура выборов сбивает фура.
Голосование прошло на Украине 31 марта, во второй тур прошли Зеленский и Порошенко. Говорит Москва
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