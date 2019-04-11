Путин рассказал о завершающей стадии испытаний "Сармата"

17:40 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.

На встрече с высшими офицерами и прокурорами он также отметил, что на боевое дежурство поставлены комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет». «Современными видами вооружения предстоит оснастить новые надводные корабли и атомные подводные лодки ВМС РФ... В том числе гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая по своей дальности и скорости также не имеет аналогов в мире»,— напомнил президент. Коммерсантъ