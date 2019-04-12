Трампа призвали пересмотреть политику в отношении России - WSJ

09:00 Источник: Газета.Ru

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн призвали американского лидера Дональда Трампа пересмотреть политику в отношении России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По мнению политиков, кризис в отношения России и США может привести к опасной конфронтации. Они также добавили, что старый политический курс США в отношении России уже изжил себя.

Эксперты предложили Трампу создать двухпартийную группу в конгрессе, которая будет отвечать за возобновление диалога с Россией. Газета.Ru

