Министр обороны Судана стал главой военного совета

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Министр обороны Судана принёс присягу в качестве главы военного совета. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

Накануне стало известно, что президент Судана Омар аль-Башир, занимавший эту должность с 1989 года, ушёл со своего поста, а затем был помещён под домашний арест. Также был арестован премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла и десятки других высокопоставленных чиновников.



Затем министр обороны Авад бен Ауф объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца. Также он сообщил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет. Говорит Москва

