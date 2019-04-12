Министр обороны Судана стал главой военного совета
09:32 12.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Министр обороны Судана принёс присягу в качестве главы военного совета. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.
Накануне стало известно, что президент Судана Омар аль-Башир, занимавший эту должность с 1989 года, ушёл со своего поста, а затем был помещён под домашний арест. Также был арестован премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла и десятки других высокопоставленных чиновников.
Затем министр обороны Авад бен Ауф объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца. Также он сообщил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет. Говорит Москва
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