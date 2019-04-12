0
0
88
НОВОСТИ

Министр обороны Судана стал главой военного совета

09:32 12.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Министр обороны Судана принёс присягу в качестве главы военного совета. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

Накануне стало известно, что президент Судана Омар аль-Башир, занимавший эту должность с 1989 года, ушёл со своего поста, а затем был помещён под домашний арест. Также был арестован премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла и десятки других высокопоставленных чиновников.

Затем министр обороны Авад бен Ауф объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца. Также он сообщил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 12.04.2019
Аналитики оценили степень концентрации финансовых активов в руках богатых россиян
0
11
10:05 12.04.2019
Командующий ВДВ Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии - СМИ
0
54
10:00 12.04.2019
Украина намерена вновь отправить корабли в Керченский пролив
0
63
09:20 12.04.2019
Джереми Корбин выступил против экстрадиции Ассанжа в США
0
127
09:05 12.04.2019
Израильский аппарат разбился при посадке на Луну
0
155
09:00 12.04.2019
Трампа призвали пересмотреть политику в отношении России - WSJ
0
166
21:26 11.04.2019
Первые публичные слушания по реновации прошли сразу в шести районах Москвы
0
588
17:40 11.04.2019
Путин рассказал о завершающей стадии испытаний "Сармата"
0
777
17:12 11.04.2019
Из-за ролика, в котором Зеленского сбивает грузовик, на Украине завели уголовное дело
0
686
17:00 11.04.2019
Минюст США подтвердил, что Ассанж был арестован по американскому запросу на экстрадицию
0
678

Возврат к списку