Украина намерена вновь отправить корабли в Керченский пролив
10:00 12.04.2019
Украина собирается продолжить направлять корабли в Керченский пролив, так как отказ от прохождения в этой акватории может означать отказ Киева от Азовского моря и своих территорий, заявил министр обороны страны Степан Полторак, передает УНИАН.
"И будем осуществлять проходы тогда, когда мы получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так", — заявил глава Минобороны. ren.tv
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