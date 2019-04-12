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НОВОСТИ

Украина намерена вновь отправить корабли в Керченский пролив

10:00 12.04.2019

Украина собирается продолжить направлять корабли в Керченский пролив, так как отказ от прохождения в этой акватории может означать отказ Киева от Азовского моря и своих территорий, заявил министр обороны страны Степан Полторак, передает УНИАН. 

"И будем осуществлять проходы тогда, когда мы получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так", — заявил глава Минобороны. ren.tv

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