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В комитете по этике РФС прокомментировали поступок Гулиева

11:00 12.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Член комитета, заслуженный тренер Геннадий Костылев заявил радиостанции «Говорит Москва», что комиссия примет дисциплинарные меры в отношении Аяза Гулиева.

«Комиссия пока никак не реагирует, потому что должны прийти документы из команды. Они там разбор делают, подробно описывают. А потому уже мы решаем. Ну, у нас особо не накажешь ничем, у нас есть регламент. Есть еще дисциплинарный комитет, но начала к нам попадёт. Мы по своим возможностям накажем обязательно».

Костылев убеждён, что инцидент с Гулиевым похож на ситуацию с футболистами Кокориным и Мамаевым:

«По большому счёту, это отголоски тех же самых вещей – с Кокориным, Мамаевым. Сдвиг по фазе у этих ребят. Беда в том, что их всё время отмазывают, живут в своём мире. Ничем их не воспитывают, кроме каких-то регламентирующих бумаг. Написали, а они про них забывают просто. Забывают, что они люди, что они в обществе живут. Они думают, что они особые, великие, что им всё позволено, всё простят».

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного инцидента в Москве. В минувшую среду по дороге на тренировку футболист, находившийся за рулём автомобиля, вступил в конфликт с пешеходом. Отмечается, что «Гулиев применил к мужчине грубую физическую силу».

Руководство московского футбольного клуба решило наказать Гулиева. Какие именно санкции применены к игроку, неизвестно.

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