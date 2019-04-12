В комитете по этике РФС прокомментировали поступок Гулиева
11:00 12.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Член комитета, заслуженный тренер Геннадий Костылев заявил радиостанции «Говорит Москва», что комиссия примет дисциплинарные меры в отношении Аяза Гулиева.
«Комиссия пока никак не реагирует, потому что должны прийти документы из команды. Они там разбор делают, подробно описывают. А потому уже мы решаем. Ну, у нас особо не накажешь ничем, у нас есть регламент. Есть еще дисциплинарный комитет, но начала к нам попадёт. Мы по своим возможностям накажем обязательно».
Костылев убеждён, что инцидент с Гулиевым похож на ситуацию с футболистами Кокориным и Мамаевым:
«По большому счёту, это отголоски тех же самых вещей – с Кокориным, Мамаевым. Сдвиг по фазе у этих ребят. Беда в том, что их всё время отмазывают, живут в своём мире. Ничем их не воспитывают, кроме каких-то регламентирующих бумаг. Написали, а они про них забывают просто. Забывают, что они люди, что они в обществе живут. Они думают, что они особые, великие, что им всё позволено, всё простят».
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного инцидента в Москве. В минувшую среду по дороге на тренировку футболист, находившийся за рулём автомобиля, вступил в конфликт с пешеходом. Отмечается, что «Гулиев применил к мужчине грубую физическую силу».
Руководство московского футбольного клуба решило наказать Гулиева. Какие именно санкции применены к игроку, неизвестно.
НОВОСТИ
- 11:32 12.04.2019
- Вашингтон не готов защищать свои интересы в Арктике - NI
- 11:20 12.04.2019
- СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко
- 11:11 12.04.2019
- Миллион человек посетили павильон "Космос" на ВДНХ после реставрации
- 11:05 12.04.2019
- Первую подлодку-носитель "Посейдонов" спустят на воду 23 апреля - источник
- 10:32 12.04.2019
- Предполагаемым российским хакерам могут запретить покидать Эквадор - глава МВД
- 10:20 12.04.2019
- Аналитики оценили степень концентрации финансовых активов в руках богатых россиян
- 10:05 12.04.2019
- Командующий ВДВ Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии - СМИ
- 10:00 12.04.2019
- Украина намерена вновь отправить корабли в Керченский пролив
- 09:32 12.04.2019
- Министр обороны Судана стал главой военного совета
- 09:20 12.04.2019
- Джереми Корбин выступил против экстрадиции Ассанжа в США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать