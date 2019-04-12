Миллион человек посетили павильон "Космос" на ВДНХ после реставрации
11:11 12.04.2019
Реставрация ВДНХ и реконструкция расположенного на выставке павильона «Космос» привели к тому, что популярность этого объекта у жителей столицы и туристов резко возросла. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за год в нем побывали около миллиона горожан и гостей мегаполиса, а на бесплатных экскурсиях в нем побывали дети из более чем тысячи учебных заведений РФ. Градоначальник на своем сайте написал, что перед началом модернизации павильона сложно было надеяться на такой оглушительный успех: «Благодарю всех, кто вложил свои силы и талант в возрождение исторического павильона «Космос». Спасибо президенту. Без его поддержки планов возрождения ВДНХ в «Космосе» до сих пор бы торговали вениками и рассадой. Благодарю Дмитрия Рогозина и коллег из «Роскосмоса» за сотрудничество и энтузиазм. Спасибо космонавтам и ветеранам ракетно-космической промышленности. Вы создаете атмосферу, без которой даже уникальные вещи остались бы просто вещами».
Как отметил мэр, развитие павильона продолжится - в нем уже в нынешнем году откроется новая экспозиция под названием «Авиация и вертолетостроение», летом планируется провести выставку «Часы космонавтов - время первых» о развитии и создании хронометров для космонавтов, кроме того, предполагается и проведение фотовыставки «Мир из космоса», на которой можно будет увидеть фото, сделанные космонавтами на орбите.
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