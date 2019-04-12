Вашингтон не готов защищать свои интересы в Арктике - NI

11:32 Источник: Известия

В последние годы Арктика стала «горячей точкой», привлекающей внимание ведущих стран мира, но Вашингтон не готов защищать свои интересы в регионе. Об этом в статье для американского издания National Interest пишет Джефф Аптон, научный сотрудник Оксфордского университета.

Водный путь, простирающийся от Норвегии до Аляски, стал одной из развивающихся торговых артерий мира, отмечает эксперт. Однако к северу от Полярного круга у военных США нет ни одной крупной базы, самолетов или военных кораблей, которые могут действовать в условиях низких температур.

Флот ВМС США имеет в своем распоряжении всего один тяжелый ледокол «Полярная Звезда», возраст судна — 42 года. Одновременно Россия усилила свое присутствие на крайнем севере. В армии появились новые подлодки, самолеты и танки, предназначенные для экстремально низких температур. Россия строит еще восемь ледоколов в дополнении к 40 существующим, в том числе два, способных нести крылатые ракеты.



В 2018 года сенат выделил $750 млн на усовершенствование арктического флота, однако средства перенаправили на строительство стены на границе с Мексикой. Из-за этого дисбаланса американской армии трудно реагировать на кризисы, резюмирует автор. Известия

