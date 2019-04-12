Путин наградил премьер-министра Индии Моди орденом Андрея Первозванного
12:00 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.
"За выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного премьер- министра Индии Нарендру Моди", - говорится в документе.
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