Рождаемость в России снизилась на 5,4% в 2018 году
12:32 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число новорожденных в 2018 году составило 1,604 млн, что на 90 тыс. меньше, чем в 2017 году, снижение рождаемости составило 5,4%. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на расширенном заседании коллегии Минтруда.
"Вчера Росстат подвел итоги за 2018 год, эти цифры будут пересматриваться. Количество рождений составило 1,604 млн, и снижение по сравнению с 2017 годом, хотя это очень неприятно, безусловно, мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить, но снижение составило 5,4% - это минус 90 тыс. рождений по сравнению с предыдущим годом", - отметил министр.
НОВОСТИ
- 13:20 12.04.2019
- Детсадовцев будут обучать финансовой грамотности
- 13:05 12.04.2019
- Суд не отпустил Абызова под залог в 1 млрд рублей
- 13:00 12.04.2019
- Хакеры из Anonymous потребовали освободить Ассанжа
- 12:20 12.04.2019
- В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года
- 12:05 12.04.2019
- SpaceX успешно провела первый коммерческий запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса Falkon Heavy
- 12:00 12.04.2019
- Путин наградил премьер-министра Индии Моди орденом Андрея Первозванного
- 11:32 12.04.2019
- Вашингтон не готов защищать свои интересы в Арктике - NI
- 11:20 12.04.2019
- СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко
- 11:11 12.04.2019
- Миллион человек посетили павильон "Космос" на ВДНХ после реставрации
- 11:05 12.04.2019
- Первую подлодку-носитель "Посейдонов" спустят на воду 23 апреля - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать