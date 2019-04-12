Рождаемость в России снизилась на 5,4% в 2018 году

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число новорожденных в 2018 году составило 1,604 млн, что на 90 тыс. меньше, чем в 2017 году, снижение рождаемости составило 5,4%. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на расширенном заседании коллегии Минтруда.

"Вчера Росстат подвел итоги за 2018 год, эти цифры будут пересматриваться. Количество рождений составило 1,604 млн, и снижение по сравнению с 2017 годом, хотя это очень неприятно, безусловно, мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить, но снижение составило 5,4% - это минус 90 тыс. рождений по сравнению с предыдущим годом", - отметил министр.

