Суд не отпустил Абызова под залог в 1 млрд рублей

13:05 Источник: Эхо Москвы

Мосгорсуд отказался освободить из-под ареста бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Он останется в СИЗО, как минимум, до конца мая, — сообщает наш корреспондент. Следствие обвиняет Абызова в организации преступного сообщества и особо-крупном мошенничестве. Адвокаты просили отпустить их подзащитного под домашний арест или под залог в миллиард рублей.