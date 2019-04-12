Суд не отпустил Абызова под залог в 1 млрд рублей
13:05 12.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Мосгорсуд отказался освободить из-под ареста бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Он останется в СИЗО, как минимум, до конца мая, — сообщает наш корреспондент. Следствие обвиняет Абызова в организации преступного сообщества и особо-крупном мошенничестве. Адвокаты просили отпустить их подзащитного под домашний арест или под залог в миллиард рублей.
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