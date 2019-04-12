Детсадовцев будут обучать финансовой грамотности

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В детских садах будут обучать финансовой грамотности. Минпросвещения совместно с ЦБ РФ разработало рекомендации для воспитателей по развитию экономического воспитания детей в возрасте от 5 до 7 лет.

Отмечается, что в дошкольном возрасте финансовая грамотность нацелена на воспитание у ребёнка бережливости, рационального поведения, ценностной оценки результатов труда.



В пресс-службе министерства просвещения добавили, что экономическое воспитание позволит сформировать у детей представление о финансовом мире, которое поможет стать им самостоятельными. Говорит Москва

