Делегация РФ не вернется в ПАСЕ пока остается возможность ее дискриминации - Матвиенко
14:00 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская делегация не готова возвращаться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) пока у организации сохраняется возможность дискриминации национальных делегаций. Об этом заявила в пятницу журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Пока сохраняется возможность у ПАСЕ дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру", - сказала Матвиенко.
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