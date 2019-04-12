Делегация РФ не вернется в ПАСЕ пока остается возможность ее дискриминации - Матвиенко

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская делегация не готова возвращаться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) пока у организации сохраняется возможность дискриминации национальных делегаций. Об этом заявила в пятницу журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Пока сохраняется возможность у ПАСЕ дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру", - сказала Матвиенко.

