Путин не имеет отношения к смягчению меры пресечения Калви - Песков
14:12 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не вмешивался и не будет вмешиваться в расследование уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому в четверг изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
"Президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или судебные действия", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, повлияло ли заступничество представителей бизнес-сообщества перед президентом на смягчение меры пресечения Калви. "Это никакой роли не сыграло. Тем более, что мы тщательно избегали каких-либо оценок [данного уголовного дела]", - заключил представитель Кремля.
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