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В РАН заявили, что на современном этапе космонавты бесполезны для науки

15:00 12.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РАН назвали космонавтов бесполезными для науки. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев. По его словам, эпоха освоения космоса с помощью пилотируемых полетов закончилась. Все важные открытия сейчас осуществляются с помощью роботов.

«Международная космическая станция, с точки зрения науки, это пустая трата времени. Космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением и изучают, кто у них там дырки просверливает. Тратятся миллиарды не рублей, а долларов, а научный выход – ноль. Давным-давно все открытия получаются с помощью роботов. Марсоход на Марсе, флуктуации реликтового излучения – все это получено роботами. Человек в космосе просто сейчас не нужен. Человеческая космонавтика нужна, но только на частные деньги. А государство свои деньги налогоплательщиков должно тратить на настоящую науку». 

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