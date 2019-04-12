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НОВОСТИ

Названы российские регионы с самым высоким уровнем смертности

16:00 12.04.2019 Источник: РБК

В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллеги Министерства труда и социальной защиты, передает корреспондент РБК.

По словам Голиковой, в России смертность за прошлый год выросла в 32 регионах и составила в среднем 12,4 человека на тысячу.

Наиболее низкие показатели смертности зафиксированы в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах.

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