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Создание Национального космического центра будет стоить 25 млрд рублей

16:12 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный космический центр в России может и должен стать центром мирового класса, проект будет стоить порядка 25 миллиардов рублей и позволит создать около 20 тысяч новых рабочих мест. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который в День космонавтики посетил "НПО Энергомаш", где ознакомился с перспективными разработками в области ракетного двигателестроения и пообщался с коллективом предприятия.

"Этот проект примерно будет стоить 25 миллиардов рублей. Рассчитываем, что в 2022 году уже контур (центра) появится", - сказал Путин.

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