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НОВОСТИ

Свергнутый президент Судана не будет передан в международный суд

17:12 12.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир не будет передан в международный суд. Как сообщает Reuters, такую позицию занял суданский переходный военный совет. Там подчеркнули, что аль-Башир будет оставаться в Судане, суд над ним может состояться в самом Судане.  Эхо Москвы

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