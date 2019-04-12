Свергнутый президент Судана не будет передан в международный суд

17:12 Источник: Эхо Москвы

Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир не будет передан в международный суд. Как сообщает Reuters, такую позицию занял суданский переходный военный совет. Там подчеркнули, что аль-Башир будет оставаться в Судане, суд над ним может состояться в самом Судане. Эхо Москвы