Свергнутый президент Судана не будет передан в международный суд
17:12 12.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир не будет передан в международный суд. Как сообщает Reuters, такую позицию занял суданский переходный военный совет. Там подчеркнули, что аль-Башир будет оставаться в Судане, суд над ним может состояться в самом Судане. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:40 12.04.2019
- Международное сообщество создало ложный миф на событиях в Сребренице, заявил Додик
- 17:00 12.04.2019
- Украинцы гордятся, когда их называют бандеровцами - глава ПЦУ Епифаний
- 16:32 12.04.2019
- Призыв в армию уйдет в прошлое - Путин
- 16:12 12.04.2019
- Создание Национального космического центра будет стоить 25 млрд рублей
- 16:00 12.04.2019
- Названы российские регионы с самым высоким уровнем смертности
- 15:32 12.04.2019
- Потерпевшие по делу о пожаре в "Зимней вишне" подали иски на 2,9 млрд рублей
- 15:24 12.04.2019
- Пожелания москвичей учитываются при планировке кварталов реновации
- 15:12 12.04.2019
- СПЧ просит прокуратуру отреагировать на незаконное требование регистрации работодателями
- 15:00 12.04.2019
- В РАН заявили, что на современном этапе космонавты бесполезны для науки
- 14:32 12.04.2019
- "Спартак" определился с наказанием для Гулиева - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать