Международное сообщество создало ложный миф на событиях в Сребренице, заявил Додик

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное сообщество создало миф на основе событий в Сребренице, используя его в идеологических целях, однако правда о Сребренице не может основываться на семи днях истории города. Об этом заявил в пятницу председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на полях исторической конференции "Сребреница - действительность и манипуляции".

"Подобные конференции дают представление о правде, и невозможно, чтобы истина о Сребренице была сконцентрирована только на семи днях, как это изображало международное сообщество. Правда о Сребренице, безусловно, подразумевает весь период [Боснийской] войны и, конечно, какие-то более ранние исторические события и процессы. История со Сребреницей долго никого не интересовала, а потом ее решили использовать и создать миф; у бошняков не было своего мифа и его надо было создать. Это ложный миф, этот миф не существует, существует ужасная гибель людей, которая показала всю жестокость войны, и в этом смысле надо осудить все виды совершенных преступлений", - заявил политик.



Додик напомнил, что международный трибунал за преступления на Балканах осудил преимущественно сербов, а например, боснийский боевик Насер Орич до сих пор не осужден. "Следствие продолжалось 25 лет, чтобы свидетели и доказательства исчезли. Здесь мы не можем говорить ни о правде, ни о примирении". По его словам, подобные конференции дают возможность исторической проверки фактов, а также проверки интерпретации этих фактов.



Додик считает недопустимым тот факт, что историю трагических событий в Сребренице пытаются запретить расследовать принятием специальных законов. "Факт [в том], что миф о Сребренице пытаются сохранить путем принятия закона о запрете отрицания преступлений в Сребренице", - сказал он.