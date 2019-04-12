В музей "Павловск" торжественно передано блюдо из сервиза Павла I, украденное во время блокады Ленинграда

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блюдо из фарфорового сервиза Павла I в пятницу торжественно передано в коллекцию государственного музея-заповедника "Павловск" под Санкт-Петербургом, передает корр. ТАСС. Предмет поступил в собрание музея благодаря семье археолога из Германии Ортвина Далли, матери которого его подарил бывший солдат вермахта, участвовавший в блокаде Ленинграда.

"Сегодняшний день является для меня очень важным событием, как и 11 марта, когда в посольстве России в Берлине уполномоченный федерального правительства Германии по делам культуры и СМИ передал тарелку Российской Федерации", - сказал Ортвин Далли.

Далли зачитал обращение своей матери Фридгард Мари-Луиз Далли, которая также приехала в Павловск на церемонию. "Блюдо я получила в подарок от умершего друга, который будучи солдатом вермахта, участвовал в блокаде Ленинграда, стоившей жизни миллиона человек. При отступлении немецких войск он унес эту тарелку в своем рюкзаке. Удивительно, что [предмет] пережил эти события без повреждений", - привел ее слова Далли.

"У меня даже не было сомнений в передаче тарелки в Павловский музей-заповедник, так как именно она и является свидетельством драматических потрясений, которые были вызваны войной. <…> Я надеюсь, что такой поступок сможет внести хотя бы небольшой вклад в дело возвращения культурных объектов, перемещенных во время Второй Мировой войны и в контексте мирного совместно созидаемого будущего позволит ожидать, что ужасы Второй мировой войны больше никогда не повторятся", - говорится в ее обращении к участникам церемонии.