Великобритания ужесточила закон о борьбе с терроризмом и безопасности границ
19:15 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Великобритании ужесточили контртеррористические меры, введя в пятницу в действие новый Закон о борьбе с терроризмом и безопасности границ. Об этом сообщило на правительственном сайте Министерство внутренних дел Соединенного Королевства.
Закон увеличивает максимальные сроки тюремного заключения за ряд преступлений. Например, поощрение терроризма, распространение публикаций террористического содержания и ряд других действий по подготовке к террористическим атакам будут теперь караться тюремным сроком до 15 лет.
"Этот новый закон наделяет полицейских полномочиями, которые им необходимы для срыва террористических заговоров на более раннем этапе, и гарантирует, что те, кто стремится причинить нам вред, будут подвергнуты справедливому наказанию", - прокомментировал вступление в силу нового антитеррористического законодательства министр внутренних дел Саджид Джавид. Он обусловил ужесточение мер эволюционирующей угрозой, которая материализовалась в серии терактов, совершенных в королевстве в 2017 году.
Новый законодательный акт предоставляет главе МВД дополнительные полномочия, наделяя его правом определять с одобрения парламента зоны за пределами Великобритании, в которой под предлогом необходимости защиты их от угрозы терроризма, не могут оставаться или в которую не могут въезжать подданные Соединенного Королевства. И те британцы, которые не последуют этим указаниям и либо проникнут в указанную зону, либо не согласятся ее покинуть, столкнутся с угрозой лишения свободы на срок до 10 лет.
Согласно положениям нового акта, теперь будет противозаконно выражать какую-либо поддержку запрещенным организациям, а также публиковать изображения их флагов, эмблем или формы, что позволило бы предположить, что автор этих заявлений и публикаций может либо состоять в запрещенных организациях, либо являться их сторонником.
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