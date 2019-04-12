Великобритания ужесточила закон о борьбе с терроризмом и безопасности границ

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании ужесточили контртеррористические меры, введя в пятницу в действие новый Закон о борьбе с терроризмом и безопасности границ. Об этом сообщило на правительственном сайте Министерство внутренних дел Соединенного Королевства.

Закон увеличивает максимальные сроки тюремного заключения за ряд преступлений. Например, поощрение терроризма, распространение публикаций террористического содержания и ряд других действий по подготовке к террористическим атакам будут теперь караться тюремным сроком до 15 лет.

"Этот новый закон наделяет полицейских полномочиями, которые им необходимы для срыва террористических заговоров на более раннем этапе, и гарантирует, что те, кто стремится причинить нам вред, будут подвергнуты справедливому наказанию", - прокомментировал вступление в силу нового антитеррористического законодательства министр внутренних дел Саджид Джавид. Он обусловил ужесточение мер эволюционирующей угрозой, которая материализовалась в серии терактов, совершенных в королевстве в 2017 году.

Новый законодательный акт предоставляет главе МВД дополнительные полномочия, наделяя его правом определять с одобрения парламента зоны за пределами Великобритании, в которой под предлогом необходимости защиты их от угрозы терроризма, не могут оставаться или в которую не могут въезжать подданные Соединенного Королевства. И те британцы, которые не последуют этим указаниям и либо проникнут в указанную зону, либо не согласятся ее покинуть, столкнутся с угрозой лишения свободы на срок до 10 лет.

Согласно положениям нового акта, теперь будет противозаконно выражать какую-либо поддержку запрещенным организациям, а также публиковать изображения их флагов, эмблем или формы, что позволило бы предположить, что автор этих заявлений и публикаций может либо состоять в запрещенных организациях, либо являться их сторонником.