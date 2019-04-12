Германия: В реке Майн обнаружена неразорвавшаяся авиабомба США времен Второй мировой войны
19:45 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неразорвавшаяся американская авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена на дне реки Майн в германском городе Франкфурт-на-Майне (федеральная земля Гессен). Об этом в пятницу сообщила газета "Бильд".
По ее данным, речь идет о снаряде с взрывателем весом 250 килограмм. Его планируют обезвредить в воскресенье. Как отмечает издание, на время проведения работ будут эвакуированы 600 жителей из близлежащих районов города.
В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров - фугасные, осколочные, зажигательные. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.
При обнаружении авиабомб власти проводят эвакуацию, чтобы свести риск для жизни людей к минимуму. До сих пор самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне в сентябре 2017 года. Тогда временно покинуть дома были вынуждены 60 тысяч человек.
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