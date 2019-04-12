ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США
20:30 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз рассматривает возможность введения новых пошлин на товары из США объемом более 10 млрд евро. Эту информацию корр. ТАСС подтвердил в пятницу европейский источник в Брюсселе.
"В настоящее время идет рассмотрение вопроса введения новых пошлин на американские товары объемом более 10 млрд евро", - сказал он.
По словам дипломата, пока рано говорить о точной сумме, так как страны - члены ЕС должны сначала одобрить составленный Еврокомиссией список товаров. "Это может быть и сумма намного больше, но не меньше, чем 10 млрд, - отметил он. - Как ожидается, список будет опубликован уже на следующей неделе".
Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus ("Эрбас"). Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в "Твиттере", добавив, что эта мера затронет импорт из стран ЕС на сумму в 11 млрд долларов.
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