МУС отклонил ходатайство о расследовании военных преступлений США в Афганистане

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Международного уголовного суда (МУС) отклонить ходатайство прокуратуры о начале расследования возможных военных преступлений в ходе конфликта в Афганистане - крупная общая победа. Такое мнение выразил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Как говорится в его письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, американская администрация "приветствует нынешнее решение" МУС. Трамп заверил, что власти США обеспечивают соблюдение американскими гражданами "высочайших юридических и этических стандартов".

"МУС сегодня объявил, что единогласно отверг запрос на проведение расследования [действий] американских военных и сотрудников разведки, служивших в Афганистане", - напомнил Трамп. С его точки зрения, "речь идет о крупной международной победе, причем не только для этих патриотов, но и в плане обеспечения верховенства закона".

Американский лидер указал, что США последовательно отказываются присоединиться к МУС с момента его создания. Проблема в том, что МУС обладает "широкими, неподотчетными [никому] прокурорскими полномочиями", а также представляет угрозу "американскому национальному суверенитету", полагает Трамп. На его взгляд, у МУС есть и другие недостатки, делающие этот орган "нелегитимным".

"Любые попытки [МУС] подвергнуть преследованию персонал США, Израиля или [других] союзников столкнутся с быстрым и решительным ответом", - предупредил президент.