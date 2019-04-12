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Ассанжа отправили в "Белмарш", самую охраняемую тюрьму Великобритании

22:15 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель организации WikiLeaks ("Викиликс") австралиец Джулиан Ассанж помещен в тюрьму "Белмарш" на юго-востоке Лондона, которую неофициально называют "британским Гуантанамо". Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг со ссылкой на друга Ассанжа Вогана Смита.

Смит был одним из последних, кто посетил австралийца в посольстве Эквадора перед его арестом в минувший четверг британской полицией. Он утверждает, что Ассанжа отправили в "Белмарш" сразу после заседания Вестминстерского магистратского суда, который оставил основателя WikiLeaks под стражей.

Тюрьма "Белмарш" известна тем, что находится под строжайшей охраной. В разное время в этом пенитенциарном заведении содержались лица, представлявшие наибольшую угрозу для Соединенного Королевства, в том числе позднее депортированный в Иорданию радикальный исламский проповедник Абу Катада, которого называли "правой рукой Усамы бен Ладена в Европе".

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