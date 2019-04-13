Санкции против Венесуэлы ужесточили - Минфин США

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ужесточили в пятницу санкции против Венесуэлы и внесли в черный список четыре компании и девять нефтяных танкеров, связанных с Боливарианской Республикой. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства финансов США.

Рестрикции введены против трех судоходных компаний из Либерии и еще одной - из Италии. Под санкции также попали два танкера под итальянским флагом, четыре - под мальтийским, два - под греческим и один - под панамским.

По сведениям Минфина, внесенные в черный список компании "работают в нефтяном секторе венесуэльской экономики", а танкеры, которые принадлежат этим фирмам, занимаются транспортировкой нефти из Венесуэлы на Кубу. "Соединенные Штаты продолжают принимать решительные меры против нелегитимного режима бывшего президента Николаса Мадуро и тех, кто поддерживает режим Мадуро и способствуют гуманитарному кризису в Венесуэле", - отметили в ведомстве.

"Мы продолжаем вводить рестрикции против компаний, которые занимаются транспортировкой венесуэльской нефти на Кубу, поскольку они получают прибыль, пока режим Мадуро расхищает природные ресурсы. Нефть Венесуэлы принадлежит венесуэльскому народу и не должна использоваться в качестве средства получения выгоды для того, чтобы поддерживать диктаторов и продолжать притеснения, - полагает министр финансов Стивен Мнучин. - Мадуро полагается на поддержку, которую он получает от кубинских военных и разведывательных служб, чтобы удержать власть, потому что он не пользуется поддержкой венесуэльского народа".