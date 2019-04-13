0
0
116
НОВОСТИ

Санкции против Венесуэлы ужесточили - Минфин США

22:45 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ужесточили в пятницу санкции против Венесуэлы и внесли в черный список четыре компании и девять нефтяных танкеров, связанных с Боливарианской Республикой. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства финансов США.

Рестрикции введены против трех судоходных компаний из Либерии и еще одной - из Италии. Под санкции также попали два танкера под итальянским флагом, четыре - под мальтийским, два - под греческим и один - под панамским.

По сведениям Минфина, внесенные в черный список компании "работают в нефтяном секторе венесуэльской экономики", а танкеры, которые принадлежат этим фирмам, занимаются транспортировкой нефти из Венесуэлы на Кубу. "Соединенные Штаты продолжают принимать решительные меры против нелегитимного режима бывшего президента Николаса Мадуро и тех, кто поддерживает режим Мадуро и способствуют гуманитарному кризису в Венесуэле", - отметили в ведомстве.

"Мы продолжаем вводить рестрикции против компаний, которые занимаются транспортировкой венесуэльской нефти на Кубу, поскольку они получают прибыль, пока режим Мадуро расхищает природные ресурсы. Нефть Венесуэлы принадлежит венесуэльскому народу и не должна использоваться в качестве средства получения выгоды для того, чтобы поддерживать диктаторов и продолжать притеснения, - полагает министр финансов Стивен Мнучин. - Мадуро полагается на поддержку, которую он получает от кубинских военных и разведывательных служб, чтобы удержать власть, потому что он не пользуется поддержкой венесуэльского народа".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:15 12.04.2019
Ассанжа отправили в "Белмарш", самую охраняемую тюрьму Великобритании
0
179
21:30 12.04.2019
МУС отклонил ходатайство о расследовании военных преступлений США в Афганистане
0
209
20:30 12.04.2019
ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США
0
294
19:45 12.04.2019
Германия: В реке Майн обнаружена неразорвавшаяся авиабомба США времен Второй мировой войны
0
277
19:15 12.04.2019
Великобритания ужесточила закон о борьбе с терроризмом и безопасности границ
0
290
18:45 12.04.2019
В музей "Павловск" торжественно передано блюдо из сервиза Павла I, украденное во время блокады Ленинграда
0
347
18:15 12.04.2019
Из-за наплыва беженцев Швейцария заинтересовалось опытом лечения туберкулеза в тюрьмах РФ
0
435
17:40 12.04.2019
Международное сообщество создало ложный миф на событиях в Сребренице, заявил Додик
0
344
17:12 12.04.2019
Свергнутый президент Судана не будет передан в международный суд
0
419
17:00 12.04.2019
Украинцы гордятся, когда их называют бандеровцами - глава ПЦУ Епифаний
0
375

Возврат к списку