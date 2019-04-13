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Директор ЕКА похвалил Израиль за отправку на Луну аппарата со скромным бюджетом

09:00 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отправка израильского космического аппарата на Луну, несмотря на неудачное приземление, сама по себе является отличным результатом работы. Об этом заявил в пятницу генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Иоганн- Дитрих Вёрнер в беседе с корр. ТАСС.

"Приземление на Луну - это очень трудный процесс. Они были очень близки к этому, к сожалению, не сработал двигатель. Но это все равно отличный результат: отправить [аппарат] на Луну с очень скромным бюджетом. Так что я могу их поздравить", - прокомментировал он. "В следующий раз мы сделаем это вместе - Россия и Европа!" - с улыбкой заключил Вернер.

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