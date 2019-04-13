Почти все полпреды президента в округах РФ увеличили свои доходы - данные деклараций

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы почти всех полномочных представителей президента РФ в федеральных округах по итогам 2018 года, как свидетельствуют их декларации, возросли. При этом доход полпреда в УФО Николая Цуканова в прошлом году составил лишь порядка четверти - 10,1 млн рублей, от указанного в декларации за 2017 год. Данные о доходах за 2017 и 2018 годы назначенного в середине прошлого года полпреда в СКФО Александра Матовникова сравнить нельзя, ранее он работал в Минобороны РФ, и декларация не представлена в открытом доступе.

Самый скромный доход среди полпредов по итогам 2018 года показал представитель президента в Центральном федеральном округе. Игорь Щеголев заработал 7,3 млн рублей, однако это почти на 240 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Его коллега по Северо-Кавказскому федеральному округу Александр Матовников по итогам 2018 года задекларировал заработок в размере 7,7 млн рублей. Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан заработал в 2018 году 10,4 млн рублей, что примерно наполовину больше, чем в 2017 году.

Представляющий президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в 2018 году заработал 538,3 млн рублей, увеличив доход более, чем на 40% по сравнению с показателем 2017 года. А самый высокий доход среди сотрудников администрации президента РФ по итогам прошлого года продемонстрировал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, отчитавшись о 657 млн 278,4 тыс. рублей.