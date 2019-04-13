Ким Чен Ын заявил, что готов снова встретиться с Трампом
09:09 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ына заявил о своем намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на неудачно завершившуюся встречу на высшем уровне в Ханое. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что данное заявление Ким Чен Ын сделал 12 апреля в ходе своего программного выступления перед депутатами Верховного народного собрания (ВНС), собравшимися в Пхеньяне на первую сессию ВНС 14-го созыва.
Новости
- 09:00 13.04.2019
- Директор ЕКА похвалил Израиль за отправку на Луну аппарата со скромным бюджетом
- 22:45 12.04.2019
- Санкции против Венесуэлы ужесточили - Минфин США
- 22:15 12.04.2019
- Ассанжа отправили в "Белмарш", самую охраняемую тюрьму Великобритании
- 21:30 12.04.2019
- МУС отклонил ходатайство о расследовании военных преступлений США в Афганистане
- 20:30 12.04.2019
- ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США
- 19:45 12.04.2019
- Германия: В реке Майн обнаружена неразорвавшаяся авиабомба США времен Второй мировой войны
- 19:15 12.04.2019
- Великобритания ужесточила закон о борьбе с терроризмом и безопасности границ
- 18:45 12.04.2019
- В музей "Павловск" торжественно передано блюдо из сервиза Павла I, украденное во время блокады Ленинграда
- 18:15 12.04.2019
- Из-за наплыва беженцев Швейцария заинтересовалось опытом лечения туберкулеза в тюрьмах РФ
- 17:40 12.04.2019
- Международное сообщество создало ложный миф на событиях в Сребренице, заявил Додик
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать