0
0
135
НОВОСТИ

Силуанов: Риски того, что будет дальнейшая глобальная рецессия, очень велики

09:17 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риски наступления глобальной рецессии в перспективе очень велики, и России нужно выстроить оборону таким образом, чтобы противостоять подобным вызовам. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Риски того, что будет рецессия дальнейшая глобальная, очень велики, - сказал он. - Поэтому нам, России, нужно идти на противотоке. Нам надо как можно скорее начинать реализовывать национальные проекты, как можно больше надо вводить мер по либерализации нашей экономики - валютное законодательство, отменять мешающие бизнесу правовые акты. Сейчас это наша повестка".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 13.04.2019
Российский спецназ может получить на вооружение световые излучатели
0
47
10:00 13.04.2019
В субботу Москва оказалась на стыке антициклона и циклонической депрессии
0
105
09:45 13.04.2019
СМИ: Хакеры получили доступ к личным данным сотрудников федеральных служб США
0
120
09:20 13.04.2019
Почти все полпреды президента в округах РФ увеличили свои доходы - данные деклараций
0
157
09:09 13.04.2019
Ким Чен Ын заявил, что готов снова встретиться с Трампом
0
153
09:00 13.04.2019
Директор ЕКА похвалил Израиль за отправку на Луну аппарата со скромным бюджетом
0
173
22:45 12.04.2019
Санкции против Венесуэлы ужесточили - Минфин США
0
598
22:15 12.04.2019
Ассанжа отправили в "Белмарш", самую охраняемую тюрьму Великобритании
0
621
21:30 12.04.2019
МУС отклонил ходатайство о расследовании военных преступлений США в Афганистане
0
672
20:30 12.04.2019
ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США
0
707

Возврат к списку