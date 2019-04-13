Силуанов: Риски того, что будет дальнейшая глобальная рецессия, очень велики
09:17 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Риски наступления глобальной рецессии в перспективе очень велики, и России нужно выстроить оборону таким образом, чтобы противостоять подобным вызовам. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
"Риски того, что будет рецессия дальнейшая глобальная, очень велики, - сказал он. - Поэтому нам, России, нужно идти на противотоке. Нам надо как можно скорее начинать реализовывать национальные проекты, как можно больше надо вводить мер по либерализации нашей экономики - валютное законодательство, отменять мешающие бизнесу правовые акты. Сейчас это наша повестка".
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