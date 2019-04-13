В субботу Москва оказалась на стыке антициклона и циклонической депрессии
10:00 13.04.2019
Сегодня столичный регион будет находиться на стыке противостояния скандинавского антициклона и циклонической депрессии, в результате чего сохранится холодная северо-восточная тяга ветров с температурным фоном на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Вероятность осадков в смешанной фазе постепенно пойдет на убыль, за исключением южных и восточных районов Подмосковья, где все еще возможен очаговый снег вперемешку с дождем.
В Москве облачно, днем с прояснениями, утром небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем в столице +6…+8°, в Подмосковье +5…+10°. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм рт. ст., - сообщает сайт Метеовести.
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