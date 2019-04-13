Российский спецназ может получить на вооружение световые излучатели

10:30 Источник: Интерфакс

Российские спецназовцы могут получить индивидуальные системы для нейтрализации правонарушителей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

"За счет высокоинтенсивного светового излучения устройство способно временно ослеплять правонарушителей и создавать условия для их нейтрализации, а также рассеивать скопления агрессивно настроенных людей", - сообщили в пресс-службе.

По её данным, устройства разработаны на основе используемой в ВМФ станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин". Их применение вызывает головокружение, дезориентацию в пространстве и в некоторых случаях галлюцинации в виде "плавающего пятна света перед глазами".