В доме боевиков ИГ в Тюмени обнаружены взрывные устройства и компоненты бомб
11:00 13.04.2019 Источник: Интерфакс
После ликвидации в Тюмени двух боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) в их доме обнаружили два самодельных взрывных устройства и компоненты бомб, сообщает Следственный комитет РФ (СКР).
Ранее сообщалось, что вечером 12 апреля в Тюмени был введен режим контртеррористической операции. Были ликвидированы два сторонника ИГ, планировавших теракты на территории региона. Сотрудники правоохранительных органов и мирные жители в ходе проведения КТО не пострадали.
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