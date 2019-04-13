В доме боевиков ИГ в Тюмени обнаружены взрывные устройства и компоненты бомб

11:00 Источник: Интерфакс

После ликвидации в Тюмени двух боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) в их доме обнаружили два самодельных взрывных устройства и компоненты бомб, сообщает Следственный комитет РФ (СКР).

Ранее сообщалось, что вечером 12 апреля в Тюмени был введен режим контртеррористической операции. Были ликвидированы два сторонника ИГ, планировавших теракты на территории региона. Сотрудники правоохранительных органов и мирные жители в ходе проведения КТО не пострадали.