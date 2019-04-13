0
0
70
НОВОСТИ

Индия надеется, что ее минуют санкции США в связи с покупкой С-400 у РФ

11:30 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия рассчитывает, что Вашингтон не будет вводить санкции против Индии, которая намерена приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 на сумму более 5 млрд долларов. Об этом сообщила министр обороны Индии Нирмала Ситараман в интервью агентству Франс Пресс (AFP), отрывки из которого цитируют в субботу индийские СМИ.

"Да, я надеюсь, что это так", - сказала министр, отвечая на вопрос, уверена ли она, что санкций не будет. Ситараман отметила, что Индия подробно объяснила Вашингтону свою точку зрения.

"Мы подробно представили свою точку зрения по проблеме С-400, которая была услышана и понята <...>. Они (США - прим. ТАСС) приняли во внимание позицию, которую мы продвигаем", - добавила глава Минобороны Индии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:50 13.04.2019
Япония выразила США протест по поводу убийства японки американским военным
0
68
11:00 13.04.2019
В доме боевиков ИГ в Тюмени обнаружены взрывные устройства и компоненты бомб
0
133
10:30 13.04.2019
Российский спецназ может получить на вооружение световые излучатели
0
181
10:00 13.04.2019
В субботу Москва оказалась на стыке антициклона и циклонической депрессии
0
222
09:45 13.04.2019
СМИ: Хакеры получили доступ к личным данным сотрудников федеральных служб США
0
214
09:20 13.04.2019
Почти все полпреды президента в округах РФ увеличили свои доходы - данные деклараций
0
247
09:17 13.04.2019
Силуанов: Риски того, что будет дальнейшая глобальная рецессия, очень велики
0
245
09:09 13.04.2019
Ким Чен Ын заявил, что готов снова встретиться с Трампом
0
226
09:00 13.04.2019
Директор ЕКА похвалил Израиль за отправку на Луну аппарата со скромным бюджетом
0
237
22:45 12.04.2019
Санкции против Венесуэлы ужесточили - Минфин США
0
647

Возврат к списку