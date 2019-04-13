Индия надеется, что ее минуют санкции США в связи с покупкой С-400 у РФ

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия рассчитывает, что Вашингтон не будет вводить санкции против Индии, которая намерена приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 на сумму более 5 млрд долларов. Об этом сообщила министр обороны Индии Нирмала Ситараман в интервью агентству Франс Пресс (AFP), отрывки из которого цитируют в субботу индийские СМИ.

"Да, я надеюсь, что это так", - сказала министр, отвечая на вопрос, уверена ли она, что санкций не будет. Ситараман отметила, что Индия подробно объяснила Вашингтону свою точку зрения.

"Мы подробно представили свою точку зрения по проблеме С-400, которая была услышана и понята <...>. Они (США - прим. ТАСС) приняли во внимание позицию, которую мы продвигаем", - добавила глава Минобороны Индии.