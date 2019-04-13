0
0
28
НОВОСТИ

Япония выразила США протест по поводу убийства японки американским военным

11:50 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии в субботу выразили протест американской стороне из-за убийства военнослужащим США местной жительницы в самой южной префектуре Окинава. Об этом сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что протест был выражен американскому послу по телефону представителем японского внешнеполитического ведомства. МИД Японии также потребовал от США оказать содействие в расследовании случившегося и сделать все возможное для того, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

Ранее агентство Киодо сообщило, что американский военнослужащий убил женщину в южной префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:30 13.04.2019
Индия надеется, что ее минуют санкции США в связи с покупкой С-400 у РФ
0
104
11:00 13.04.2019
В доме боевиков ИГ в Тюмени обнаружены взрывные устройства и компоненты бомб
0
133
10:30 13.04.2019
Российский спецназ может получить на вооружение световые излучатели
0
181
10:00 13.04.2019
В субботу Москва оказалась на стыке антициклона и циклонической депрессии
0
222
09:45 13.04.2019
СМИ: Хакеры получили доступ к личным данным сотрудников федеральных служб США
0
214
09:20 13.04.2019
Почти все полпреды президента в округах РФ увеличили свои доходы - данные деклараций
0
247
09:17 13.04.2019
Силуанов: Риски того, что будет дальнейшая глобальная рецессия, очень велики
0
245
09:09 13.04.2019
Ким Чен Ын заявил, что готов снова встретиться с Трампом
0
226
09:00 13.04.2019
Директор ЕКА похвалил Израиль за отправку на Луну аппарата со скромным бюджетом
0
237
22:45 12.04.2019
Санкции против Венесуэлы ужесточили - Минфин США
0
647

Возврат к списку