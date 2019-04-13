Япония выразила США протест по поводу убийства японки американским военным
11:50 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Японии в субботу выразили протест американской стороне из-за убийства военнослужащим США местной жительницы в самой южной префектуре Окинава. Об этом сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что протест был выражен американскому послу по телефону представителем японского внешнеполитического ведомства. МИД Японии также потребовал от США оказать содействие в расследовании случившегося и сделать все возможное для того, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.
Ранее агентство Киодо сообщило, что американский военнослужащий убил женщину в южной префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
НОВОСТИ
- 11:30 13.04.2019
- Индия надеется, что ее минуют санкции США в связи с покупкой С-400 у РФ
- 11:00 13.04.2019
- В доме боевиков ИГ в Тюмени обнаружены взрывные устройства и компоненты бомб
- 10:30 13.04.2019
- Российский спецназ может получить на вооружение световые излучатели
- 10:00 13.04.2019
- В субботу Москва оказалась на стыке антициклона и циклонической депрессии
- 09:45 13.04.2019
- СМИ: Хакеры получили доступ к личным данным сотрудников федеральных служб США
- 09:20 13.04.2019
- Почти все полпреды президента в округах РФ увеличили свои доходы - данные деклараций
- 09:17 13.04.2019
- Силуанов: Риски того, что будет дальнейшая глобальная рецессия, очень велики
- 09:09 13.04.2019
- Ким Чен Ын заявил, что готов снова встретиться с Трампом
- 09:00 13.04.2019
- Директор ЕКА похвалил Израиль за отправку на Луну аппарата со скромным бюджетом
- 22:45 12.04.2019
- Санкции против Венесуэлы ужесточили - Минфин США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать