Япония выразила США протест по поводу убийства японки американским военным

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии в субботу выразили протест американской стороне из-за убийства военнослужащим США местной жительницы в самой южной префектуре Окинава. Об этом сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что протест был выражен американскому послу по телефону представителем японского внешнеполитического ведомства. МИД Японии также потребовал от США оказать содействие в расследовании случившегося и сделать все возможное для того, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

Ранее агентство Киодо сообщило, что американский военнослужащий убил женщину в южной префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.