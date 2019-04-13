У здания посольства РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель

12:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв высоковольтного кабеля произошел в субботу утром у здания посольства Российской Федерации на Украине на Воздухофлотском проспекте, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщила столичная полиция.

"Под землей взорвался высоковольтный кабель. В результате взрыва повреждена брусчатка тротуара, никто не пострадал", - отметили в пресс-службе полиции, добавив, что сейчас проверяется информация об обесточивании путепровода, к чему привлечены "все профильные службы".