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НОВОСТИ

У здания посольства РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель

12:49 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв высоковольтного кабеля произошел в субботу утром у здания посольства Российской Федерации на Украине на Воздухофлотском проспекте, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщила столичная полиция.

"Под землей взорвался высоковольтный кабель. В результате взрыва повреждена брусчатка тротуара, никто не пострадал", - отметили в пресс-службе полиции, добавив, что сейчас проверяется информация об обесточивании путепровода, к чему привлечены "все профильные службы".

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