У здания посольства РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель
12:49 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв высоковольтного кабеля произошел в субботу утром у здания посольства Российской Федерации на Украине на Воздухофлотском проспекте, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщила столичная полиция.
"Под землей взорвался высоковольтный кабель. В результате взрыва повреждена брусчатка тротуара, никто не пострадал", - отметили в пресс-службе полиции, добавив, что сейчас проверяется информация об обесточивании путепровода, к чему привлечены "все профильные службы".
НОВОСТИ
- 13:30 13.04.2019
- Качественная общественная среда появится в новых кварталах реновации
- 11:50 13.04.2019
- Япония выразила США протест по поводу убийства японки американским военным
- 11:30 13.04.2019
- Индия надеется, что ее минуют санкции США в связи с покупкой С-400 у РФ
- 11:00 13.04.2019
- В доме боевиков ИГ в Тюмени обнаружены взрывные устройства и компоненты бомб
- 10:30 13.04.2019
- Российский спецназ может получить на вооружение световые излучатели
- 10:00 13.04.2019
- В субботу Москва оказалась на стыке антициклона и циклонической депрессии
- 09:45 13.04.2019
- СМИ: Хакеры получили доступ к личным данным сотрудников федеральных служб США
- 09:20 13.04.2019
- Почти все полпреды президента в округах РФ увеличили свои доходы - данные деклараций
- 09:17 13.04.2019
- Силуанов: Риски того, что будет дальнейшая глобальная рецессия, очень велики
- 09:09 13.04.2019
- Ким Чен Ын заявил, что готов снова встретиться с Трампом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать