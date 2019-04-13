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НОВОСТИ

Качественная общественная среда появится в новых кварталах реновации

13:30 13.04.2019

В районах, включенных в программу реновации жилищного фонда Москвы, будет создаваться социально ориентированная среда, включающая новые школы, детсады, спортивные и культурные объекты, сообщает «АиФ». Напомним, в минувшую пятницу состоялись общественные слушания, на которых обсуждались проекты застройки кварталов реновации в шести районах мегаполиса - Солнцеве, Очаково-Матвеевском, Ивановском, Северном Тушине, Митине и Метрогородке. Как ранее сообщала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, потребности местных жителей были изучены еще во время подготовки проектов, однако после получения отзывов горожан, архитекторы скорректируют свои работы. Тем не менее, основная работа по планировке социальной инфраструктуры уже проведена.
«Удалось оптимально рассчитать, в каких микрорайонах столицы следует увеличить количество дошкольных и школьных учреждений, а также построить новый МФЦ или физкультурно-оздоровительный комплекс, - заявила Юлиана Княжевская. - В кварталах появятся широкие тротуары, выделенные велодорожки, игровые площадки для детей разного возраста и оборудованные тренажерами спортивные ядра. Важными отличиями новых кварталов от старых станут прогулочные маршруты и беспрепятственные проходы между домами, улучшенное освещение микрорайонов».
В общественных слушаниях на тему реновации в московских районах участвовали более 7000 горожан.

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