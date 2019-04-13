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На следующей неделе в Москве может потеплеть до 18 градусов

14:04 13.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля. Об этом сообщил в субботу ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Практически вся следующая неделя без осадков в Москве. И постепенно за счет антициклона будут слабые отрицательные температуры по области, в Москве - около нуля. Если в понедельник и вторник у нас от 9 до 12 градусов тепла днем, то уже вторая половина недели - до 15-18 градусов тепла", - сказал он.

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